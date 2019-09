Am 28. August habe Premierminister Boris Johnson zur Überraschung aller angekündigt, das mehrheitlich seinem Lager zugehörige Parlament für mehr als einen Monat zu beurlauben, um ungehindert einen neuen Vertrag mit Brüssel aushandeln zu können und das Parlament im Anschluss zu eiligen Debatten über den Ausgang des Brexit zu zwingen (d. h. vom 14. bis 31. Oktober, dem Stichtag für den Austritt nach der ersten Verschiebung). Die Regierung schien durch einen Handstreich die Kontrolle zurückerlangt zu haben, und ein harter Brexit wurde wahrscheinlicher, so die Experten von La Financière de L'Echiquier.



Nicht einmal eine Woche später habe es mit einem EU-freundlichen Überläufer aus der konservativen Partei eine neue Überraschung gegeben, und die Johnson-Regierung habe hierdurch ihre Mehrheit im Parlament verloren. Am selben Tag sei es während einer Sitzung des Unterhauses gelungen, die wohl in die Parlamentsgeschichte des "perfiden Albion" eingehen werde, einem fast undenkbaren Zusammenschluss von Parlamentariern aus Opposition und Regierungspartei, ein Gesetz zur Abstimmung zu stellen. Dieses Gesetz zwinge den Premierminister dazu, eine Verschiebung um ein Quartal auszuhandeln, falls bis Ende Oktober keine Einigung erzielt werde, und verhindere so einen ungeregelten Austritt. Zudem sei ein Teil der Abweichler ausgeschlossen worden. Die innen- und außenpolitischen Konflikte hätten ihren Höhepunkt erreicht. Ein harter Brexit sei wohl vorerst abgewendet und es werde voraussichtlich eine erneute Verschiebung beschlossen.



Auch wenn sich die Lage immer wieder ändern könne, erscheine die Möglichkeit einer Verschiebung auf unbegrenzte Zeit am wahrscheinlichsten. Denn alle offenkundigen Lösungen - Brexit im Rahmen des mit der EU ausgehandelten Abkommens, dessen Neuverhandlung, harter Brexit - seien mehrmals verworfen worden. Scheinbar können die Karten nur durch einen lauten politischen Knall neu gemischt werden, doch vorerst scheinen weder Regierung noch Parlament bereit, dieses Risiko einzugehen, so die Experten von La Financière de L'Echiquier.



In der Zwischenzeit zeige die britische Wirtschaft, nachdem sie sich bis Ende März 2019 dem Anschein nach robust entwickelt habe (die Wirtschaftsaktivität sei zeitweilig dadurch gestützt worden, dass die Bevölkerung aus Furcht vor einem harten Brexit damit begonnen, Waren zu horten), aufgrund des Vertrauensverlusts durch die fehlende Transparenz, erste Risse. Die Regierung sei sich dessen sehr wohl bewusst und habe mit der Erhöhung ihres Haushalts um 15 Milliarden Euro (ein Anstieg um 4,1%) soeben das Ende der zehn Jahre dauernden Sparpolitik angekündigt. Unabhängig von Brexit oder Neuwahlen scheinen sich die beiden großen Parteien zumindest in einer Sache einig zu sein: der Notwendigkeit einer expansiven Haushaltspolitik, so die Experten von La Financière de L'Echiquier.



Daher könnten britische Aktien und das Pfund Sterling erneut das Interesse der ausländischen Anleger wecken, sofern sie sich mit einer äußerst ausgedehnten Phase der Unsicherheit abfinden könnten, dies jedoch im Rahmen einer Konjunkturpolitik, die dauerhafte Unterstützung böte. (10.09.2019/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Am 26. Juni 2016 fällten die britischen Wähler nach einem erbitterten Kampf zwischen Befürwortern und Gegnern des Brexit ihr Urteil: Das Vereinigte Königreich soll die Europäische Union (EU) verlassen, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer, La Financière de L'Echiquier.So habe der Auftrag an die regierende konservative Partei gelautet. Aber bereits vor der Abstimmung hätten Probleme auf dem Tisch gelegen, für die innerhalb der durch Artikel 50 gesetzten Frist keine Einigung habe gefunden werden können. Hinzu gekommen seien viele parteiinterne Konflikte. Mehr als drei Jahre nach dem Urnengang und mehr als fünf Monate nach dem ursprünglichen Austrittstermin sei kein Ende in Sicht, und mit jedem Tag scheine das Unwahrscheinliche letztlich doch möglich zu werden.Die vergangenen zehn Tage stünden beispielhaft für die Komplexität der Lage sowohl im Hinblick auf den politischen Prozess des Brexits an sich, als auch für die politische Landschaft in Großbritannien.