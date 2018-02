Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Labour-Partei unter ihrem Vorsitzenden Jeremy Corbyn hat sich hinsichtlich ihrer Vorstellungen der künftigen EU-Beziehungen nach dem "Brexit" im März 2019 positioniert, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So plädiere Corbyn gemäß seiner gestrigen Grundsatzrede zwar nicht für ein zweites Referendum in der Frage des Austritts, fordere aber ein bedeutendes Abstimmungsrecht des Parlaments über das Ergebnis der Verhandlungen zwischen der britischen Regierung und der EU. Zudem strebe Corbyn nach Ablauf einer Übergangsfrist eine "neue, umfassende Zollunion" mit einem vollen Zugang zum europäischen Binnenmarkt nach dem "Brexit" an.



Die EU wolle am Mittwoch wohl einen ersten Entwurf eines Austrittsvertrages vorstellen, der auch die Konditionen für die geplante Übergangszeit bis Ende 2020 beinhalten solle. Das schiebe den Verhandlungsball auf die britische Seite, zwei Tage bevor Premierministerin Theresa May eine Rede über ihre Vorstellungen hinsichtlich der künftigen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU halten werde. (27.02.2018/ac/a/m)





