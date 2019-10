Stockholm (www.aktiencheck.de) - Sébastien Galy, Senior-Makrostratege bei Nordea Asset Management, kommentiert im Folgenden die Brexit-Verhandlungen:Die Labour-Partei habe erklärt, es sei unwahrscheinlich, dass sie ein konservatives Abkommen unterstützen werde. Dennoch könne man der Partei nicht die Schuld für einen harten Brexit geben. Das Gleiche gelte für schottische Mitglieder der Opposition. Daher stünden die Chancen gut, dass Johnson den Rahmen für einen Deal schaffen könne. In den nächsten Tagen führe der Premierminister Gespräche mit Emmanuel Macron, Angela Merkel und Jean-Claude Juncker - ein klares Zeichen dafür, dass es ihm darum gehe, wichtige Punkten zu klären, anstatt sich zu streiten und in der Presse zu positionieren.Die Chancen auf einen Deal seien vermutlich weitaus besser als derzeit vom Markt angenommen. Dies dürfte britischen Vermögenswerten zugutekommen sowie dem Britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar und dem Euro. Zudem dürften auch die deutschen, französischen und niederländischen Aktienmärkte von der Aussicht auf eine Einigung profitieren. Sehr wahrscheinlich werde die Klärung einiger technischer Details drei bis sechs Monate dauern, was sich punktuell auf bestimmte Aktienmarktsektoren auswirken dürfte. (15.10.2019/ac/a/m)