Beide Seiten würden sich auf eine harte Trennung vorbereiten, möchten die Tür für weitere Gespräche aber auch nicht vollkommen verschließen. Premier Boris Johnson habe gesagt, dass das EU-Angebot vollkommen inakzeptabel sei. Verhandlungsführer David Frost habe gemeint, dass es keine Grundlage für weitere Gespräche gebe. Dennoch habe Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betont, dass die Verhandlungen diese Woche fortgesetzt würden. Und gerade Großbritannien sollte Interesse haben, doch noch ein Verhandlungsergebnis herbeizuführen. Premier Boris Johnson habe gesagt, dass das EU-Angebot vollkommen inakzeptabel sei. Verhandlungsführer David Frost habe gemeint, dass es keine Grundlage für weitere Gespräche gebe. Dennoch habe Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betont, dass die Verhandlungen diese Woche fortgesetzt würden.



Die Wirtschaft leide besonders stark unter der Coronavirus-Pandemie, in kaum einem anderen Land sei das Bruttoinlandsprodukt stärker gefallen. Ein harter Brexit würde den Erholungsprozess verzögern und in einer erneuten Rezession münden. Kein Wunder, dass sich die politische Stimmung im Land zugunsten eines Deals mit der EU verschoben habe. Bei wichtigen Streitthemen wie Fischereirechten und staatlichen Subventionen sei zuletzt eine Annäherung erkennbar gewesen. Die Zeit laufe aber ab: Bis Anfang November müsse eine Vereinbarung stehen, damit sie rechtzeitig in Kraft treten könne und weitere negative Auswirkungen auf die Wirtschaft vermieden würden. (19.10.2020/ac/a/m)





