Wien (www.aktiencheck.de) - In den Brexit-Verhandlungen gab es gestern trotz zäher Gespräche bis spät in die Nacht doch noch keinen Durchbruch, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Datenseitig hätten gestern die Einzelhandelsumsätze für die USA mit einem monatlichen Rückgang von -0,3% enttäuscht, der erste signifikante Rückgang seit sieben Monaten. Der heute zur Veröffentlichung anstehende zweite regionale Stimmungsindikator des verarbeitenden Gewerbes für Oktober - der Philly Fed Index - dürfte ebenso wenig für Konjunkturoptimismus sorgen. Hier sei lediglich mit einer stabilen - wenn nicht sogar rückläufigen - Entwicklung zu rechnen.In der Eurozone dürften die Bauproduktionsdaten für den Monat August von Interesse sein. Die vorliegenden Länderdaten würden im Monatsvergleich auf einen Rückgang der Aktivität am Bau hinweisen. USD und US-Renditen hätten südwärts tendiert die Eurorenditen und das GBP würden von den Brexit-Verhandlungen getrieben. (17.10.2019/ac/a/m)