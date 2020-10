Bonn (www.aktiencheck.de) - Wie befürchtet brachte der EU-Gipfel keinen Fortschritt in den Brexit-Verhandlungen, so die Analysten von Postbank Research.



Beide Seiten würden sich auf eine harte Trennung vorbereiten, möchten die Tür für weitere Gespräche aber auch nicht vollkommen verschließen. Vor allem auf britischer Seite dürfte der Anreiz weiterzuverhandeln groß sein. Die Wirtschaft leide besonders stark unter der Coronavirus-Pandemie und ein harter Brexit würde den Erholungsprozess verzögern und in eine erneute Rezession münden. Bei wichtigen Streitthemen wie Fischereirechten und staatlichen Subventionen sei zuletzt eine Annäherung erkennbar gewesen. Bewegung könnte auch in den Streit um das bereits beschlossene EU-Austrittsgesetz kommen, das die britische Regierung gerne nachträglich ändern möchte. Das Oberhaus habe gestern mit den Beratungen zum Gesetzentwurf begonnen. Gut möglich, dass der Premierminister umstrittene Passagen, insbesondere die Grenze zwischen Irland und Nordirland betreffend, auf Druck des Parlaments ändern müsse. Die Zeit laufe aber ab: Bis Anfang November müsse eine Vereinbarung stehen, damit diese rechtzeitig in Kraft treten könne und weitere negative Auswirkungen für die Wirtschaft vermieden werden könnten.



Unterdessen habe Moody’s das Rating britischer Staatsanleihen angesichts des schwachen wirtschaftlichen Umfelds und wachsender fiskalischer Risiken von Aa2 auf Aa3 abgesenkt. Trotz anhaltend hoher Brexit-Unsicherheiten habe sich das Pfund Sterling gegenüber dem Euro in den vergangenen Tagen erstaunlich stabil gehalten. (20.10.2020/ac/a/m)



