Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bis Ende Oktober soll der Brexit stehen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Doch die gesetzte Frist scheine zu lang, um Einigungsdruck auf das britische Parlament zu erzeugen. Andererseits sei sie vermutlich wiederum zu kurz, um Neuwahlen oder ein zweites Referendum abzuhalten. Der fehlende Einigungsdruck könnte nun dazu führen, dass Großbritannien, entgegen dem Willen von Premierministerin May, doch an den Europa-Wahlen teilnehme. Ihr Austrittsabkommen finde weiterhin kaum Unterstützung innerhalb ihrer Regierung und auch die Gespräche mit der oppositionellen Labour-Partei würden kaum Fortschritte machen. Daher werde bereits spekuliert, dass Mays neues Brexit-Zieldatum der 30. Juni sein könnte - kurz bevor das neu gewählte EU-Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentrete.Von der verlängerten Brexit-Unsicherheit werde das Investitionsklima auf der Insel weiterhin belastet. Dabei würden die nachlassenden Investitionen zu einer verstärkten Nutzung des Faktors Arbeit führen. Die Zuwanderung ins Königreich sei allerdings rückläufig. Diese Kombination lasse die Löhne steigen, wenn auch zuletzt wieder etwas schwächer. Die Entwicklung sollte insgesamt jedoch weiter preissteigernd wirken und somit die Sicht der BoE stützen, die Zinsen bald anzuheben - einen geordneten Brexit vorausgesetzt. Die Deutsche Bank AG rechnet mit diesem Schritt in der zweiten Hälfte des Jahres. (29.04.2019/ac/a/m)