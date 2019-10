Einmal theoretisch überlegt: Was würde passieren, wenn das Vereinigte Königreich ohne einen Deal aus der EU austritt? Ein ungeordneter Brexit bedeute zunächst einmal, dass es keine Übergangszeit bis Ende 2020 gebe. Das Land wäre von einem Tag auf den anderen kein EU-Mitglied mehr, sodass EU-Recht grundsätzlich seine Gültigkeit verlieren würde und für die Handelsbeziehungen die WTO-Regelungen eines Drittstaates gelten würden.



Die speziellen WTO-Zölle würden Zwischen- und Endprodukte verteuern. Das Vereinigte Königreich habe daher angekündigt, zumindest für eine Übergangszeit Waren zollfrei ins Land zu lassen. Aber nicht nur Zölle seien dann ein Thema, sondern auch nicht-tarifäre Handelshemmnisse wie Zollkontrollen sowie Umwelt- und Produktstandards. London habe zudem das EU-Austrittsgesetz verabschiedet (EUGA). Damit werde EU-Recht zunächst in die UK-Rechtsprechung übernommen. Und weitere Konsequenzen seien absehbar. Es gäbe wohl eine Schockwirkung an den Finanzmärkten bei einem ungeordneten Brexit mit u.a. sinkenden Aktienkursen, fallenden Renditen von Staatsanleihen und einer spürbaren Abwertung des Britischen Pfundes. Die Konjunktur würde ohne Deal stärker einbrechen als mit, da die Unsicherheit höher sei. Die Finanzmarktreaktionen würden die Konjunktur weiter unter Druck setzen.



Zuletzt hätten das Vereinigte Königreich und die EU endlich wieder über ein neues Brexit-Abkommen verhandelt. Die Verhandlungen seien konstruktiv verlaufen, sodass ein Deal erreicht worden sei. Über den sei noch nicht viel bekannt, außer dass die Zollgrenze in der Irischen See verlaufen solle. Doch beiden Seiten laufe die Zeit davon. Am 17. und 18.10. sei der EU-Gipfel, auf dem man ein erreichtes Brexit-Abkommen ratifizieren wolle. Und am 19.10. laufe die Frist zur Verlängerung des Austrittszeitpunkts auf britischer Seite ab.



Am Samstag (19.10.) solle das britische Parlament über das Brexit-Abkommen abstimmen. Um mit Deal aus der EU auzutreten, müsse das Parlament das Abkommen ratifizieren. Ob das gelinge, sei wenig kalkulierbar, denn Johnson habe der EU große Zugeständnisse machen müssen und die Konservativen hätten keine Mehrheit mehr im Parlament. Sie seien auf die Stimmen der nordirischen Partei DUP angewiesen, die anscheinend den ausgehandelten Deal ablehne. Wenn das Parlament das Abkommen durchfallen lasse, könnte es eine kleine technische Verschiebung der Austrittsfrist geben, um noch weiter verhandeln zu können.



Oder die Differenzen seien letztlich doch so groß, dass die Austrittsfrist für einen längeren Zeitraum verschoben werde, und es dürfte auf Neuwahlen - möglicherweise mit neuem Referendum - hinauslaufen. In diesem Szenario wäre auch ein ungeordneter Brexit möglich. Der Brexit-Poker sei noch nicht vorbei. Klar sei nur, dass ein immer weiteres Hinausschieben der Brexit-Deadline nur das Problem verschiebe und letztlich mehr Unsicherheit generiere statt weniger.







Am 23. Juni 2016 haben sich die Briten in einem Referendum für den Austritt ihres Landes aus der EU entschieden, doch mehr als drei Jahre später ist dieser immer noch nicht vollzogen. Theresa May sei in ihrer Zeit als Premierministerin daran gescheitert, ihr mit der EU verhandeltes Brexit-Abkommen durch das britische Unterhaus zu bekommen, und habe letztlich zurücktreten müssen. Seit dem 23. Juli 2019 sei Boris Johnson neuer Premierminister. Mit ihm sei das Risiko für einen No-Deal-Brexit deutlich gestiegen, denn er wolle Ende Oktober - dem offiziellen Austrittstermin - unbedingt aus der EU austreten, notfalls auch ohne Deal. Das unterscheide ihn von May. Doch das britische Parlament habe ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es habe ein Anti-No-Deal-Brexit-Gesetz verabschiedet, das ihn zu einer Verlängerung der Austrittsfrist von Ende Oktober bis Ende Januar 2020 zwinge, wenn bis zum 19.10. kein neues Brexit-Abkommen von den Abgeordneten verabschiedet worden sei und das Parlament weiterhin einen ungeordneten Brexit ablehne.