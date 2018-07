"Brexit"-Plan der britischen Regierung bleibt vage

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die britische Regierung hat am vergangenen Donnerstag das sogenannte "White Paper" veröffentlicht, das als Grundlage für die ab dieser Woche beginnenden weiteren Verhandlungen mit der EU im "Brexit"-Prozess dient, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Kern unterscheide sich der Vorschlag allerdings nur in Details von den zuvor bekannten Positionen. So strebe Großbritannien eine Zollunion mit der EU im Warenhandel an, lehne aber alle anderen drei Grundfreiheiten des EU-Binnenmarkts (freier Dienstleistungsverkehr, Freizügigkeit und freier Kapitalverkehr) ab. Da das "White Paper" - wohl mit Rücksicht auf den nordirischen Koalitionspartner DUP - auch kein Bekenntnis zu einem Notfallplan im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen für die irisch-nordirische Grenze enthalte, erscheine eine Einigung mit der EU auf Basis des Vorschlags als unwahrscheinlich. Da Premierministerin Theresa May zudem Gegenwind von den Befürwortern eines harten "Brexits" aus der eigenen Partei drohe, dürfte die politische Unsicherheit in Großbritannien den kommenden Monaten weiterhin hoch bleiben.



Der Euro habe gegenüber dem Pfund zum Wochenende hin weiter in Richtung 0,89 GBP zulegen können. Die seit Mitte September 2017 bestehende Handelspanne für das EUR/GBP-Währungspaar zwischen 0,86 GBP bis 0,89 GBP dürfte nach Erachten der Analysten aber auch in den kommenden Wochen weiter Bestand haben. (16.07.2018/ac/a/m)





