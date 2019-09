Für die EU sei dagegen der Backstop elementar. Diesen würde sie nur aufgeben, wenn die Briten eine vernünftige Alternative dafür präsentieren würden, was bislang nicht geschehen sei. Um substantielle Änderungen des Vertrages zu erreichen, sei Johnson bereit gewesen, die Drohkulisse eines No-Deal-Brexit aufzubauen bzw. diesen Weg notfalls auch zu beschreiten. Damit ihm das Parlament nicht in die Quere komme, habe er kurzerhand eine verlängerte Zwangspause für die Abgeordneten von spätestens 12.09. bis zum 14.10. bei der Queen beantragt.



Das Parlament habe sich nun dem Szenario eines ungeordneten Brexit entgegengestellt. Es habe einen Beschluss über eine Gesetzesinitiative zur Vermeidung eines No-Deal- Brexit zur Abstimmung gebracht, der mehrheitlich angenommen worden sei. Danach hätten die Abgeordneten den Gesetzesentwurf in dritter Lesung verabschiedet. Damit müsse die Regierung eine Verlängerung der Austrittsfrist bei der EU bis Ende Januar 2020 beantragen, wenn bis zum 19.10. kein Brexit-Abkommen mit der EU erzielt worden sei und das Parlament einen No-Deal-Brexit weiterhin ablehne. Boris Johnson habe als Antwort auf die Bestrebungen des Unterhauses, auf alle Fälle einen ungeordneten Brexit vermeiden zu wollen und ihm damit seine Drohkulisse gegenüber der EU zu nehmen, Neuwahlen avisiert. Dafür habe er allerdings eine 2/3-Mehrheit des Parlamentes gebraucht, die er nicht bekommen habe. Damit sei sein Antrag abgeschmettert worden.



Das Gesetz zur Verschiebung der Austrittsfrist dürfte wohl tatsächlich bis zur Zwangspause des Parlamentes nächste Woche in Kraft treten können. Es müsse noch durch das Oberhaus gehen, wo Brexit-Hardliner zunächst Widerstand angekündigt hätten. Jetzt hätten sich jedoch Regierung und Opposition darauf geeinigt, den Gesetzesentwurf nicht länger durch Verfahrenstricks im Oberhaus aufzuhalten.



Die Gefahr eines ungeordneten Brexit scheine mit dem Gesetz erst einmal gebannt - allerdings müsse die EU gegebenenfalls der Verlängerung der Austrittsfrist noch zustimmen. Das Parlament habe damit den radikalen Kurs von Boris Johnson ausgebremst. Entscheidend sei jetzt, dass es nicht einfach nur bei einer Verlängerung der Austrittsfrist bleibe, sondern dass die Briten eine Lösung dafür finden würden, wie sie denn tatsächlich austreten wollten. Also, könnten einige Punkte des bestehenden Brexit-Abkommens noch einmal neu verhandelt werden, damit das Unterhaus es annehmen könne? Gehe das nicht, welcher Weg werde dann angestrebt? Solle es beispielsweise Neuwahlen mit einem erneuten Referendum geben? Die Briten müssten sich entscheiden. Nur die Austrittsfrist verlängern reiche auf Dauer nicht. Die Hängepartie müsse ein Ende haben. (05.09.2019/ac/a/m)







