Die US-Industrieproduktion sei im September im Vormonatsvergleich um 0,4% gesunken. Dies habe vor allem aus einer schwachen Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe, das seinen Ausstoß um 0,5% hab. Die Erwartungen des Marktes, der einen geringeren Rückgang erwartet habe, seien aber nur auf den ersten Blick enttäuscht worden. Zugleich sei nämlich der Zuwachs der gesamten Produktion von bislang ausgewiesenen 0,6% auf starke 0,8% angehoben worden. Durch diesen kompensatorischen Effekt habe sich an dem Gesamteindruck der US-Industrie nichts geändert. Jenseits eher zufallsbedingter, monatlicher Schwankungen stagniere sie seit etlichen Monaten weitgehend.



Der gestern ebenfalls veröffentlichte Philadelphia Fed Index für Oktober deute darauf hin, dass sich diese Tendenz fortsetzen sollte. Er sei von 12,0 auf 5,6 Punkte gesunken und weise auf diesem Niveau nur noch auf ein sehr leichtes Wachstum im Verarbeitenden Gewerbe der Region hin. Zugleich zeichne er damit aber immer noch ein etwas positiveres Konjunkturbild als andere regionale Stimmungsindikatoren aus den USA und erst recht als der nationale ISM-Index.



Das chinesische BIP sei im 3. Quartal im Vorperiodenvergleich wie erwartet um 1,5% gewachsen. Zugleich sei die Vorjahresveränderungsrate von 6,2% auf 6,0% zurückgegangen. Damit habe sich Trend einer Wachstumsverlangsamung im erwarteten Rahmen fortgesetzt. (18.10.2019/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Fast dreieinhalb Jahre nach dem Brexit-Referendum ist es so weit: Die britische Regierung und die Europäische Union haben sich auf einen Austrittsvertrag geeinigt - gerade noch rechtzeitig für den laufenden EU-Gipfel, so die Analysten von Postbank Research.Die gute Laune habe gestern jedoch nur kurz angehalten, da sich die nordirische DUP gegen den Deal ausgesprochen habe. Da sich auch die Labour-Partei skeptisch geäußert habe, würden sich Devisenhändler fragen, ob Premier Boris Johnson am Samstag genügend Unterstützung im britischen Parlament finden werde. Denn schon laufe die Debatte, ob sich der Kompromiss signifikant von den (gescheiterten) Vorschlägen Theresa Mays unterscheide. Johnson könnte durch die Vorgaben des "Benn Act" ohnehin zu einem Verlängerungsantrag gezwungen sein, wenn der Kompromiss mit der EU lediglich eine politische Absichtserklärung statt eines rechtsverbindlichen Vertragswerks werde. Die gute Nachricht: Ein Austritt ohne Übergangslösung sei unwahrscheinlicher geworden.