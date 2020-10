Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Verhandlungen über das zukünftige Verhältnis Großbritanniens zur EU sind in der heißen Phase, so die Analysten der Helaba.Gesucht werde ein Freihandelsabkommen möglichst ohne Zölle und Mengenkontingente, die Briten möchten sich aber nicht strikt an die EU-Richtlinien halten. Großbritannien werde in jedem Fall den EU-Binnenmarkt und die Zollunion verlassen, d.h. Zollformalitäten würden notwendig. Ungeachtet von gewissen Erleichterungen und einer besseren Vorbereitung seien kurzfristige Behinderungen an der Grenze in jedem Fall unvermeidlich. Ohne ein Abkommen würden Zölle auf WTO-Basis gelten. Noch gravierender seien unterschiedliche Produktstandards, die zu Handelseinschränkungen bzw. höheren Kosten führen würden. Der Handel zwischen Großbritannien und der EU würde unattraktiver, Lieferketten wären gestört und das Wirtschaftswachstum belastet. Da die EU als Exportziel für britische Waren 46% ausmachen würden, umgekehrt Großbritannien nur 7%, dürfte letztere Wirtschaft erheblich mehr leiden. Wegen ihres deutlichen Handelsüberschusses habe allerdings auch die EU - vor allem Deutschland - ein großes Interesse an einer Einigung.In den Verhandlungen seien die allgemeinen Standards wie das "Level Playing Field" (gleiche Wettbewerbsbedingungen) strittig, vor allem die staatlichen Beihilfen. Gesucht werde zudem ein passender Mechanismus zur Streitschlichtung. Emotional aufgeladen sei zudem der wirtschaftlich unbedeutende Fischfang. Dennoch scheinen die Hürden für eine Einigung überwindbar, selbst wenn allein aus Zeitmangel vorerst nur ein Rumpfabkommen zustande kommt, so die Analysten der Helaba. Ohnehin verschwimme längerfristig der Unterschied zwischen einem geordneten und einem ungeregelten Brexit. Letztlich würden britische Dienstleister Gewinne bzw. Geschäft in der EU verlieren. Die Industrie - aus Großbritannien und der EU - werde unter höheren Kosten leiden. Nicht zuletzt der Produktionsstandort Großbritannien verliere an Attraktivität. Dass die Briten mit anderen Freihandelsabkommen die Verluste mit der EU kompensieren könnten, sei nicht zu erwarten. Die wirklichen Kosten des Brexit würden sich wohl erst über einen langen Zeitraum in Form eines niedrigeren Wirtschaftswachstums zeigen. (23.10.2020/ac/a/m)