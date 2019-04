Aber auch das Parlament, das eigentlich der Regierung die Kontrolle des Brexit-Prozesses habe entreißen wollen, sei hilflos. In so genannten "indicative votes" sei über verschiedene Alternativen zum ausgehandelten Brexit-Vertrag abgestimmt worden, doch keine der Alternativen habe eine Mehrheit der Abgeordneten erhalten. Eine Zollunion mit der EU - abgelehnt. Der Erhalt des gemeinsamen Binnenmarktes - abgelehnt. Rückzug vom Brexit, wenn bis kurz vor dem 12. April keine Lösung zur Vermeidung eines ungeordneten Brexit gefunden worden sei - auch abgelehnt.



Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben einen Gast in Ihrem Restaurant, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Dieser studiere die Speisekarte, finde aber nichts nach seinem Geschmack darauf. Er möchte kein Fleischgericht bestellen, aber die vegetarischen Gerichte würden ihm ebenfalls nicht zusagen. Man empfehle ihm das Menü des Tages, aber er bleibe störrisch und schiebe letztlich die Speisekarte von sich weg. Er möchte aber auch nicht gehen, sondern bleibe verdrossen an seinem Tisch sitzen.



Was mit einem solchen Gast machen? Sollte man ihn einfach rausschmeißen, ungeachtet seines Protestes und der anderen Gäste, die sich dadurch gestört fühlen würden? Oder sollte man ihn einfach sitzen lassen und von Zeit zu Zeit einen Kellner vorbei schicken, der sich nach seinem Wohlbefänden und seinen Wünschen erkundige? Oder aber sollte man ihn komplett sich selbst überlassen, sich um die anderen Gäste kümmern und hoffen, dass er irgendwann eine Bestellung aufgebe oder aber stillschweigend das Restaurant verlasse.



Die EU sei in einer Zwickmühle. Nur wenn die Briten bis zum 12. April dem Brexit-Abkommen zustimmen würden, solle es eine Verschiebung der Brexit-Frist um bis zu zwei Monate bis zum 22. Mai geben. Also bis zu den Wahlen zum Europa-Parlament, die vom 23. bis zum 26. Mai laufen würden. Denn dann müssten die Briten nicht an den Wahlen teilnehmen. Nach einer solchen Zustimmung zum Abkommen sehe es aber weiterhin nicht aus. Theresa May habe angekündigt mit der Labour-Partei über eine Zustimmung zum Brexit-Vertrag zu sprechen. Im Gegenzug biete sie Änderungen an der politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen zur EU an. Es dürfte also eine vierte Abstimmung über das Brexit-Abkommen im Parlament geben. Eine Ablehnung sei wohl wahrscheinlicher als eine Zustimmung.



Wenn der Brexit-Vertrag erneut abgelehnt werde, drohe den Briten ein ungeordneter Brexit. Das könne weder von den Briten noch von der EU gewollt sein. Aber was sei die Alternative dazu? Das Vereinigte Königreich finde einfach keine Antwort darauf.



Für die EU gebe es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie nehme kurzfristig trotz der damit verbundenen Risiken einen ungeordneten Brexit in Kauf und komme den Briten nicht weiter entgegen. Oder die EU stimme einer längerfristigen Verschiebung der Austrittsfrist um mehrere Jahre zu - ohne Bedingungen. Das dürfte den Briten auch nicht gefallen, da es sich anfühle wie ein Verbleib in der EU. Doch dann hätten sie genug Zeit, sich zu entscheiden. Und vielleicht würden sie dann tatsächlich einfach in der EU bleiben. (Ausgabe vom 04.04.2019) (05.04.2019/ac/a/m)







