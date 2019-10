Handelskonflikt - Ein Deal, oder doch nicht? Am Ende der letzten Woche sei die Aufregung nicht nur wegen des Brexits groß gewesen. In den Handelskonflikt zwischen den USA und China, der mittlerweile seit vielen Monaten schwele und zuletzt den Eindruck gemacht habe, dass sich die Fronten immer weiter verhärten würden, sei plötzlich Bewegung gekommen. Sowohl die chinesische Delegation, die Washington besucht habe, als auch der amerikanische Präsident Trump hätten von Fortschritten gesprochen.



Am Aktienmarkt habe dies für Begeisterung gesorgt, die die Kurse habe steigen lassen und den schwachen Start in den Oktober vergessen gemacht habe. Doch wie so häufig in diesem Jahr habe die Euphorie nur kurz gehalten. Als am Wochenende die Details der ausgehandelten, aber noch nicht unterschriebenen Vereinbarung veröffentlicht worden seien, habe sich Ernüchterung breit gemacht. So seien die strittigeren Themen, wie die Sanktionierung einzelner chinesischer Unternehmen durch die USA oder der Umgang mit geistigem Eigentum ausgespart worden. Stattdessen habe man stärker auf Aspekte gesetzt, in denen vorher schon grundsätzliche Einigkeit bestanden habe, wie zum Beispiel den Kauf amerikanischer Agrarprodukte durch die chinesische Seite oder die Öffnung des chinesischen Marktes für amerikanische Finanzunternehmen.



Nach der ersten Ernüchterungswelle sei Mitte dieser Woche dann die zweite gefolgt. Die Chinesen hätten deutlich verschnupft auf die Ankündigung der USA reagiert, die Proteste in Hong Kong, die sich gegen die chinesische Regierung richten würden, zu unterstützen, und hätten ihrerseits angekündigt, den genauen Umfang der landwirtschaftlichen Produkte, die erworben werden sollten, noch einmal zu überdenken. Dementsprechend höre sich die ganze Entwicklung am Ende dieser Woche schon wieder deutlich weniger nach Fortschritt an als es sieben Tage zuvor der Fall gewesen sei. Somit scheine sich die Einschätzung der Analysten, dass der Handelskonflikt ein längerfristiges Phänomen werde, zu bestätigen. Unter diesen Gesichtspunkten sollte auch bei der Portfolioaufstellung grundsätzlich weiter eine defensive Komponente berücksichtigt werden, da nachrichtengetriebene Kursgewinne aktuell auch immer wieder Phasen der Enttäuschung nach sich ziehen würden.



Volkswirtschaft - Das Bild bleibe eingetrübt. Neben den genannten politischen Ereignissen hätten die diesseits und jenseits des Atlantiks veröffentlichten Zahlen zur volkswirtschaftlichen Entwicklung den Anlegern zuletzt Grund zur Sorge gegeben. In den USA hätten sich sowohl der Arbeitsmarktbericht als auch der ISM-Einkaufsmanagerindex, ein Frühindikator zur wirtschaftlichen Entwicklung, von ihrer schwachen Seite gezeigt. Gleichzeitig habe sich auch in Europa das seit einiger Zeit bekannte Bild von einer schwächeren Entwicklung im Industrie- und einem gleichzeitig robusten Dienstleistungssektor fortgesetzt.



Diese Gemengelage habe in der Folge den Internationalen Währungsfonds dazu veranlasst, seine Prognose für das globale Wirtschaftswachstum 2019 erneut auf nun 3% und somit das niedrigste Niveau seit der Finanzkrise zu senken. Während sich bei vielen der Eindruck durchsetze, dass es wirtschaftlich nicht mehr rund laufe, dürfte die entscheidende Frage sein, wie die Zentralbanken auf diese Entwicklung reagieren würden. In diversen Schwellenländern seien diese Institutionen bereits durch Zinssenkungen der Wirtschaft beigesprungen, und auch in Europa und den USA habe es bei den letzten Sitzungen bereits Schritte in diese Richtung gegeben.



Trotzdem würden sich die EZB und die FED immer höheren Erwartungen gegenüber sehen, je schwächer das wirtschaftliche Umfeld werde. Sollten sich diese beiden Akteure entschließen, zusätzliche Liquidität zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel durch eine Ausweitung der Kaufprogramme für Wertpapiere, oder weitere Zinssenkungen vornehmen, hätten die Märkte trotz der schwächeren Fundamentaldaten noch Aufwärtspotenzial. (18.10.2019/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Politik bewegt die Märkte, während die fundamentalen Wirtschaftsdaten ein trübes Bild vermitteln, so Jan Nießen von der Weberbank.Aufgrund der Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien, sowie zwischen China und den USA verspreche der Herbst aufregend zu werden.Brexit - Es bleibe bis zur letzten Minute spannend. Wer kenne das nicht? Je näher der Zeitpunkt rücke, zu dem eine Aufgabe erledigt sein müsse, desto hektischer werde an dieser gearbeitet. Genauso ein Verhalten lasse sich derzeit bei den Verhandlungen um den EU-Austritt Großbritanniens erkennen. Nach über zweijährigen Diskussionen sei in den letzten Tagen Bewegung in die Thematik gekommen. Vor allem die britische Seite habe sich bemüht gezeigt, den von Premierminister Boris Johnson versprochenen Brexit zum 31. Oktober diesen Jahres zu liefern. Während die Details unklar geblieben seien, hätten sich die Meldungen über substantielle Fortschritte überschlagen, die den Weg zu einer Einigung bereiten könnten. Unmittelbar von diesen Meldungen hätten vor allem europäische Finanztitel und die britische Währung profitieren können, die gegenüber dem Euro an Boden gut gemacht habe.