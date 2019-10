Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aufmerksamkeit ist voll und ganz auf die Entwicklungen beim EU-Gipfel in Brüssel gerichtet, so Ralf Umlauf von der Helaba.Die politischen Themen hätten bereits den Wochenverlauf dominiert und angesichts des eher dünn bestückten Datenkalenders werde sich daran nichts ändern. In der Eurozone gebe es zum Wochenschluss keine relevante Veröffentlichung und in den USA müssten sich die Marktteilnehmer mit dem Index der Frühindikatoren des Conference Boards begnügen.Die Erwartungen seien diesbezüglich verhalten. So würden im September das Michigan Sentiment und die Baugenehmigungen negative Beiträge liefern, während die Aktienkurse einen leicht positiven Einfluss hätten und eine anhaltend unterstützende Wirkung von der monetären Entwicklung zu erwarten sei. Per Saldo erscheine die Konsensschätzung eines im Monatsvergleich unveränderten Wertes somit weitgehend realistisch. Die konjunkturellen Sorgenfalten würden dadurch aber wohl nicht geglättet und auch die Zinssenkungserwartungen würden kaum gedämpft. Immerhin könne mit Blick auf die 6M-Raten der Frühindikatoren festgestellt werden, dass sie ungeachtet des erheblichen Schwungverlusts bislang nicht in den negativen Bereich zurückgefallen seien. In der Vergangenheit sei im Vorfeld von Rezessionen ein signifikantes Minus die Regel gewesen. Insbesondere gelte dies für den Index des Conference Boards, während das Pendant der OECD oftmals erst mit Beginn der Rezession unter die Nulllinie abgerutscht sei. (18.10.2019/ac/a/m)