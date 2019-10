Bonn (www.aktiencheck.de) - Das Brexit-Drama kann in eine erneute Verlängerung gehen, so die Analysten von Postbank Research.



Nach Aussagen von EU-Ratspräsident Donald Tusk hätten sich die EU-Staaten auf einen Brexit-Aufschub bis Ende Januar 2020 geeinigt. Das Austrittsdatum könne jedoch flexibel gehandhabt werden. Nach einer Ratifizierung des mit der EU ausgehandelten Austrittsabkommens durch Großbritannien könnte das Land auch früher austreten. Ein formaler Beschluss solle heute oder morgen gefasst werden. Derweil habe der britische Premier Boris Johnson die notwendige Zweidrittelmehrheit für sein Gesuch für Neuwahlen am 12. Dezember im britischen Unterhaus erwartungsgemäß verfehlt. Heute wolle er nun mit Hilfe eines Gesetzesentwurfs, der nur eine einfache Mehrheit benötigen würde, doch noch versuchen, Neuwahlen im Dezember zu erzwingen.



Relevante Konjunkturdaten seien heute wie bereits gestern absolute Mangelware. (29.10.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.