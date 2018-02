Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise stehen angesichts des Ausverkaufs an den weltweiten Aktienmärkten unter Druck, berichten die Analysten der Commerzbank.In der letzten Berichtswoche hätten die spekulativen Netto-Long-Positionen bei Brent und WTI auf bzw. nahe einem Rekordniveau gelegen, sodass hier Korrekturpotenzial bestanden habe. Brent falle im Zuge dessen unter 67 USD je Barrel auf den niedrigsten Stand seit Anfang Januar. Vom 3-Jahreshoch Ende Januar habe der Preis mehr als 4 USD verloren. Bei WTI belaufe sich das entsprechende Minus auf mehr als 3 USD.Saudi-Arabien habe seine offiziellen Verkaufspreise für seine Kunden in Asien und den USA im März unverändert belassen, für Abnehmer in Europa seien sie dagegen gesenkt worden. Die größte Raffinerie in den USA werde laut dem Betreiber Motiva Enterprises bis Ende Februar eine Rohölverarbeitungsanlage wegen Wartungsarbeiten schließen. Dadurch würden vorübergehend Verarbeitungskapazitäten von gut 300 Tsd. Barrel pro Tag fehlen. Heute Abend veröffentliche die US-Energiebehörde neue Schätzungen für die US-Rohölproduktion. Nachdem die Produktion schon im November auf mehr als 10 Mio. Barrel pro Tag gestiegen sei, dürfte die Projektion für 2018 nochmals angehoben werden. Auch von den Fundamentaldaten gebe es somit Gegenwind für die Ölpreise. (06.02.2018/ac/a/m)