Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Montag wieder fangen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es ausgehend von der gebrochenen Abwärtstrendlinie der Vortage zu einer Erholung gekommen.



Nachdem die 67,18 USD überwunden worden seien, könnte sich der Anstieg bis in den Bereich 68,67 USD direkt fortsetzen. Davon ausgehend bestehe die Möglichkeit einer Konsolidierung. Sollte es Brent gelingen, auch 68,67 USD zu durchbrechen, werde der Weg in Richtung 70,28 USD relativ frei. Abgaben unter 66,11 USD sollten vermieden werden, da dies das Chartbild nachhaltig eintrüben dürfte. (26.03.2019/ac/a/m)



