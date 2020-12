Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich auch am Mittwoch seitwärts weiterbewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



In diesem Zuge sei der Ausbruch aus dem Abwärtstrend der Vortage gelungen.



Der erfolgte Trendbruch biete die Chance, die Rally auch wieder deutlicher auszudehnen. Spielraum wäre dabei bis in den Bereich der 49,85 USD gegeben. Gehe es darüber hinaus auf ein neues Hoch, könnten Kursgewinne bis 52,00 USD folgen. Unterhalb der 48,00 USD drohe hingegen ein Rücklauf bis 46,80 USD. (10.12.2020/ac/a/m)



