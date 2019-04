Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich auch am Donnerstag wieder an die alte Hürde bei 70,28 USD heran, scheiterte auf diesem Niveau aber schnell, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es komme zu einer kurzfristigen Seitwärtsbewegung.



Die Seitwärtsphase könnte sich bei Brent durchaus noch weiter ausdehnen. Ein weiterer Angriff auf die Widerstandszone um 70,00 USD sei dabei jederzeit möglich. Sollte es über 70,28 USD hinausgehen, öffne sich der Weg in Richtung 72,00 USD und später 75,59 USD. Abgaben unter 68,66 USD könnten hingegen einen stärkeren Rücklauf bis 67,80 USD nach sich ziehen. (05.04.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.