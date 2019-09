Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Mittwoch deutlich abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei dabei zu einem Scheitern am gebrochenen mittelfristigen Aufwärtstrend gekommen, was einen schnellen Rückfall unter die 61,47 USD nach sich gezogen habe.



Es bestehe mit dem steilen Rückfall die Gefahr, dass sich der Bruch des mittelfristigen Abwärtstrends als Bullenfalle darstelle. Weitere Abgaben bis in den Bereich 59,46 USD könnten folgen. Im Bereich 58,30 USD dürften die Bullen dann wieder im Vorteil sein. Schaffe Brent eine Rückeroberung der 61,47 USD, dürfte sich das Chartbild aufhellen und einen Anstieg bis 62,91 USD ermöglichen. (12.09.2019/ac/a/m)



