Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis setzte die Konsolidierung an den Vortagen fort und erreichte dabei den mittelfristigen Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Darüber sei zuletzt eine moderate Stabilisierung gelungen.



Es biete sich die Chance, den Anstieg ausgehend vom mittelfristigen Aufwärtstrend wieder auszudehnen. Spielraum wäre dabei zunächst bis in den Bereich 65,73 USD vorhanden. Gelinge der Anstieg auch über diese Hürde, wären Kursgewinne in Richtung 67,00 USD möglich. Abgaben unter den bei 63,50 USD verlaufenden Aufwärtstrend sollten nach wie vor vermieden werden, da dies einen Rücklauf bis 62,82 USD nach sich ziehen könnte. (17.01.2020/ac/a/m)



