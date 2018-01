Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Brent-Ölpreis fällt am Morgen auf 69 USD je Barrel, nachdem gestern Abend erstmals seit Ende 2014 kurzzeitig die Marke von 70 USD überschritten wurde, so die Analysten der Commerzbank.China habe im Dezember 7,95 Mio. Barrel Rohöl pro Tag importiert. Das seien 12% weniger als im allerdings sehr starken Vormonat gewesen. Im Gesamtjahr 2017 seien die chinesischen Rohölimporte um 10% auf ein Rekordniveau von durchschnittlich 8,41 Mio. Barrel pro Tag gestiegen. Damit habe China die USA als weltgrößter Rohölimporteur abgelöst. China importiere allerdings deutlich mehr Rohöl als benötigt. Denn gleichzeitig seien die Exporte von Ölprodukten im Dezember auf ein Rekordniveau von 6,17 Mio. Tonnen gestiegen.Das extrem kalte Winterwetter im Nordosten der USA ließ die US-Erdgasbestände in der letzten Woche um 359 Mrd. Kubikfuß fallen, so die Analysten der Commerzbank. Das sei der stärkste Lagerabbau aller Zeiten gewesen. Die Erdgasvorräte lägen damit am unteren Ende des 5-Jahreskorridors. Der Erdgaspreis habe daraufhin um 6% auf 3,08 USD je mmBtu zugelegt. (12.01.2018/ac/a/m)