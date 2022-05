Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Dienstag weiter nach oben schieben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zuletzt zu einem weiteren Ausbruchsversuch über die Hürde bei 114,80 USD gekommen.



Weitere Kursgewinne in Richtung der 123,72 USD würden auf Sicht der kommenden Tage möglich, wenn sich kurzfristig Anschlusskäufe zeigen würden. Sollte Brent jedoch nochmals unter 111,68 USD rutschen und sich der Ausbruchsversuch als Bullenfalle darstellen, wären Abgaben bis in den Bereich 105,75 USD schnell wieder möglich. (25.05.2022/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.