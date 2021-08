Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Freitag weiter abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Unterstützungszone bei 67,43 USD werde damit nachhaltig nach unten verlassen.



Weitere Abgaben seien zunächst noch bis 64,54 USD möglich. Hier biete sich die Chance einer Gegenbewegung. Schaffe es der Kursverlauf, sich wieder in Richtung der 67,00-67,43 USD zu erholen, müsse anschließend mit weiteren Abgaben gerechnet werden. Unterhalb der 64,54 USD dürfte sich der Weg in Richtung 60,00 USD öffnen. (23.08.2021/ac/a/m)





