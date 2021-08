Paris (www.aktiencheck.de) - Auch am Mittwoch wurde die Abwärtsbewegung bei Brent stabil ausgedehnt, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem Rückfall bis zum alten mittelfristigen Aufwärtstrend gekommen.



Es drohe ein weiterer klarer Bruch der alten Aufwärtstrendlinie bei 70,00 USD, was weiter Abgaben nach sich ziehen könnte. Spielraum biete sich anschließend bis in den Bereich der 67,43 USD, bevor eine nachhaltige Gegenbewegung möglich werde. Um das Chartbild aufzuhellen, werde der Ausbruch über den bei 71,60 USD liegenden Abwärtstrend nötig. (05.08.2021/ac/a/m)





