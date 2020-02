Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis setzt die Abwärtsbewegung weiterhin fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien unterhalb der 60,29 USD erneut zurückgerutscht und hätten bereits am Donnerstag ein neues Zwischentief markiert.



Weitere Abgaben seien bei Brent möglich. Spielraum biete sich bis in den Bereich der 55,86 USD auf Sicht der kommenden Handelstage. Werde dieses Niveau erreicht, sei eine nachhaltige Erholung möglich. Bullisch werde es aus aktueller Sicht erst wieder oberhalb der 60,29 USD, was sich derzeit nicht andeute. (31.01.2020/ac/a/m)



