Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Montag zunächst noch weiter nach unten, sodass die Notierungen sich der Unterstützung bei 64,56 USD näherten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Derzeit erfolge ein Test des mehrwöchigen Abwärtstrends.



Nachdem der Abwärtstrend der Vorwochen bereits leicht habe durchbrochen werden können, biete sich die Chance, die Erholung auch bis in den Bereich der Hürde bei 70,00 USD auszudehnen. Davon ausgehend seien erneut Abgaben möglich. Eine Wiederaufnahme der Korrektur im Einzugsbereich des Abwärtstrends in Richtung 67,43 USD könne in jedem Fall einkalkuliert werden. (24.08.2021/ac/a/m)



