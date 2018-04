Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Brent kam es an den Vortagen zu einem steilen Anstieg, welcher am Dienstag bis zum Hoch bei 71,25 USD ausgedehnt wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Darunter seien die Notierungen leicht aus dem steilen Aufwärtstrend herausgefallen.



Eine kleine Konsolidierung der Rally der Vortage könnte ausgehend von 71,25 USD folgen. Abgaben bis in den Bereich 70,00 USD seien möglich. Sollte es unter dieses Niveau gehen, wäre auch die Marke von 68,90 USD erreichbar. Nach einem Rücklauf biete sich aber die Chance, klar auf neue Hoch durchzustarten. Oberhalb der 71,25 USD würde sich Spielraum bis in den Bereich 73,00 USD bieten. (11.04.2018/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.