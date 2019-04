Paris (www.aktiencheck.de) - Nach dem Einbruch zum Ende der vergangenen Woche konnte sich Brent am Montag stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die zwischenzeitliche Gegenbewegung sei aber wieder komplett verkauft worden.



Es biete sich die Chance, die Rally oberhalb des mittelfristigen Aufwärtstrends bald wieder auszudehnen. Spielraum wäre bis in den Bereich der 75,59 USD gegeben. Zunächst sei aber ein vollständiger Test des Aufwärtstrends im Bereich der 70,00 bis 70,55 USD wahrscheinlich. Sollte Brent aber unter 70,00 USD deutlicher rutschen, drohe eine stärkere Zwischenkorrektur bis 68,90 USD, was im weiteren Verlauf auch eine zeitlich ausgedehnte schwache Marktphase einleiten dürfte. (30.04.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.