Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Montag zunächst weiter nach oben und konnte den Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend fortsetzen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



An der Hürde bei 44,34 USD sei der Kursverlauf jedoch nach unten abgedreht.



Nach dem klaren bärischen Reversal sei ein Rücklauf bei Brent möglich. Abgaben bis in den Bereich 38,75-39,59 USD könnten anstehen. Hier biete sich die Chance, den Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend zu bestätigen und auf dem Aufwärtstrend der Vorwochen nach oben abzuprallen. Rutsche Brent unter die 38,00 USD, müssten hingegen Abgaben bis 36,37 USD einkalkuliert werden. (09.06.2020/ac/a/m)



