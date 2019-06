Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte sich am Donnerstag nicht mehr weiter nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem Rückfall aus dem Aufwärtstrend der Vortage gekommen.



Es biete sich die Chance, die Rally bald auszudehnen. Nach dem kleinen Doppeltop unterhalb der 66,83 USD dürfte aber ein Pullback anstehen. Abgaben bis 63,81 USD seien nochmals möglich, bevor dort der in den Vorwochen ausgebildete Doppelboden bestätigt werden könnte. Anschließend wären Kursgewinne bis in den Bereich 68,90 USD nicht auszuschließen. Rutsche Brent nochmals unter 63,81 USD, würden 62,82 USD schnell erreichbar. (28.06.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.