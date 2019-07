Paris (www.aktiencheck.de) - Auch am Donnerstag setzte sich die Seitwärtsbewegung bei Brent fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Ölpreis sei dabei außerhalb der kleinen bärischen Flagge der Vortage geblieben.



Eine Wiederaufnahme der Korrektur bleibe jederzeit möglich. Würden sich Anschlussverkäufe zeigen, welche unter 62,50 USD führen würden, seien Abgaben bis in den Bereich 61,28 USD schnell möglich. Darunter könnte sich der Weg in Richtung der 59,42 USD öffnen. Alternativ werde es oberhalb der 64,43 USD freundlicher, was zunächst eine Erholung bis 65,27 USD einleiten dürfte. (26.07.2019/ac/a/m)



