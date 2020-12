Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich am Dienstag stabil behaupten und in der Summe weiter zulegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei auch ein Ausbruch aus dem flachen Abwärtstrend der Vortage gelungen.



Innerhalb des Trendkanals der Vorwochen könnte die Rally jetzt jederzeit ausgedehnt werden. Spielraum biete sich zunächst bis 51,04 USD. Werde diese Hürde überwunden, dürfte sich der Weg in Richtung der Oberkante des Trendkanals bei 52,50 USD öffnen. Abgaben unter 49,07 USD sollten weiter vermieden werden, da dies einen Rückfall bis 46,80 USD nach sich ziehen könnte. (16.12.2020/ac/a/m)



