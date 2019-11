Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis ging es am Mittwoch wieder nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Aufwärtstrend der Vorwochen habe wie favorisiert getestet werden können, bevor sich die Notierungen über den Intradayabwärtstrend abgesetzt hätten.



Es biete sich somit die Chance, die Rally bis in den Bereich der 63,27 USD fortzusetzen. Werde diese Hürde nach einem Rücksetzer überwunden, öffne sich der Weg in Richtung der 65,00 USD. Abgaben unter 60,66 USD würden hingegen die Gefahr einer Wideraufnahme der Korrektur bergen, was abzuwarten bleibe. (14.11.2019/ac/a/m)





