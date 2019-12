Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der Ölpreis konnte sich in den vergangenen Wochen stark nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickEine Gegenbewegung sei bei Brent zunächst möglich, die Hürde bei 67,63 USD mit dem dort verlaufenden gebrochenen Aufwärtstrend dürfte jedoch aufhalten. Darunter könnte ein Rücklauf bis in den Bereich 65,73 USD folgen. Schaffe es der Ölpreis hingegen schnell über 67,63 USD zurück, wäre ein Anstieg in den Bereich 68,30 USD direkt möglich. (30.12.2019/ac/a/m)