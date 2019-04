Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Freitag wieder nach oben, konnte aber den Abwärtstrend der Vortage nicht nachhaltig überwinden, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen würden sich aber unter der Hürde bei 68,35 USD halten.



Es biete sich aktuell die Chance, die Rally nachhaltig auszudehnen, wenn ein klarer Ausbruch über 68,35 USD gelinge. Anschließend wäre die Möglichkeit gegeben, mit einem Zwischenziel bei 68,90 USD in Richtung 70,28 USD durchzustarten. Falle Brent hingegen nochmals unter 67,50 USD zurück, drohe ein weiterer Rücklauf in Richtung der 66,80 USD und später bis 66,11 USD. (01.04.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu



mehr >