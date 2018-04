Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis ging es am Dienstag wieder nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe die Unterstützung um 71,00 USD bestätigt und der steilere Intradayabwärtstrend durchbrochen werden können.



Es biete sich die Chance, die Rally bald deutlich auszudehnen. Spielraum wäre bis in den Bereich des bei 72,50 USD liegenden Abwärtstrends zunächst gegeben. Darüber bis zum Hoch bei 73,07 USD. Gelinge auch der Ausbruch auf neue Hochs, könnten nach der Zwischenkorrektur auch 75,00 USD erreichbar werden. Abgaben unter 71,00 USD würden das Chartbild wieder eintrüben, was abzuwarten bleibe. (18.04.2018/ac/a/m)







