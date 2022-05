Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis Brent ging es am Freitag weiter nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Kaufdruck habe dabei jedoch bereits wieder deutlich nachgelassen.



Es biete sich die Chance, die Hürde bei 114,80 USD erneut zu erreichen. Gelinge der Ausbruch über diese Hürde, würde sich der Weg auch in Richtung 123,72 USD wieder öffnen. Zunächst müsse aber unterhalb der wichtigen Hürde bei 114,80 USD ein weiterer Rücklauf einkalkuliert werden. Bärischer werde es erst wieder unterhalb der 110,00 USD, was abzuwarten bleibe. (23.05.2022/ac/a/m)





