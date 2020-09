Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis ging es am Dienstag seitwärts weiter, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖl" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten sich auf den 41,18 USD fangen und diese Unterstützung klar bestätigen können.



Die Chance einer Gegenbewegung oberhalb der 41,18 USD bleibe klar gegeben. Spielraum sei bis in den Bereich 42,42 USD weiterhin vorhanden. Ein Überwinden dieser Hürde könnte die Rally reaktivieren, was auch wieder bis 44,34 USD führen dürfte. Sollten Abgaben unter 41,00 USD folgen, drohe ein Rutsch bis in den Bereich der 39,30 USD. (23.09.2020/ac/a/m)





