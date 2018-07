Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Montag wie favorisiert zunächst nach oben, um dann aber im Bereich des gebrochenen Aufwärtstrends wieder nach unten zu drehen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Auch der Aufwärtstrend der Vortage sei leicht nach unten verlassen worden.



Würden sich nach dem bärischen Reversal nun Anschlussverkäufe zeigen, könne die Korrektur wieder nachhaltig fortgesetzt werden. Abgaben unter 42,40 USD dürften bald einen Rücklauf bis 71,18 USD nach sich ziehen. Darunter biete sich weiterer Platz bis in den Bereich 69,00 USD. Erst oberhalb der 74,48 USD werde es wieder bullsicher, was Kursgewinne bis 76,35 USD nach sich ziehen könnte. (24.07.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.