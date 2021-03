Paris (www.aktiencheck.de) - Am Montag konnte sich der Ölpreis auf niedrigem Niveau stabilisieren, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Seitwärtsbewegung habe sich dabei fortgesetzt.



Weiterhin biete sich die Chance, die Erholung in Richtung der 66,49 USD auszudehnen. Werde dieses Niveau erreicht, bestehe jedoch die Gefahr einer zweiten Abwärtswelle, welche auch nochmals bis 62,08 USD führen könne. Erst unterhalb dieses Niveaus würden stärkere Abgaben drohen, was abzuwarten bleibe. (23.03.2021/ac/a/m)



