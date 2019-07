Paris (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag bewegte sich der Ölpreis weiter abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem Bruch der Unterstützung bei 64,00 USD gekommen, was intraday einen weiteren steilen Rücklauf nach sich gezogen habe.



Auf dem Aufwärtstrend der Vorwochen biete sich aktuell die Chance einer Stabilisierung. Zunächst sei eine Gegenbewegung bis in den Bereich 63,81 USD möglich. Gelinge eine Rückeroberung der Widerstandszone bei 63,81 bis 64,00 USD, könnte ein erneuter Anstieg bis 66,99 USD erfolgen. Alternativ drohe bei einem Bruch des Aufwärtstrends unterhalb der 62,00 USD ein Rücklauf bis in den Bereich 59,42 USD. (03.07.2019/ac/a/m)



