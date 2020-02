Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis scheiterte an den Vortagen an der Hürde bei 60,29 USD, was einen Rücksetzer zur Folge hat, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dieser führe jetzt auch klar aus dem mehrtägigen Aufwärtstrend heraus.



Die Chance sei gegeben, ausgehend von 56,55 USD zunächst eine Gegenbewegung zu starten. Nach dem erfolgten dynamischen Trendbruch könne anschließend aber mit einem Rücksetzer nochmals gerechnet werden. Würden sich Abgaben unter 56,55 USD zeigen, seien Anschlussverkäufe bis 55,00 USD kurzfristig möglich. (24.02.2020/ac/a/m)



