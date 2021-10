Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag zunächst deutlich nach unten, konnte sich dann aber im weiteren Handelsverlauf fangen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen hätten ein klares bullisches Reversal geschafft.



Würden sich nach dem bullischen Reversal Anschlusskäufe zeigen, seien bereits kurzfristig wieder Kursgewinne bis in den Bereich der 86,72 USD möglich. Vor allem oberhalb der 85,28 USD würde sich das Chartbild entsprechend aufhellen. Abgaben bis in den Bereich 80,70 USD müssten aus aktueller Sicht aber jederzeit einkalkuliert werden. (29.10.2021/ac/a/m)



