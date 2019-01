Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Montag zunächst noch weiter nach oben, konnte die Rally aber nicht mehr nachhaltig fortsetzen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es sei zu einem bärischen Intradayreversal gekommen.



Eine Konsolidierung der Rally der Vortage deute sich somit an, was nach dem Bruch des steilen Intradayaufwärtstrends auch direkt weiter nach unten führen dürfte. Abgaben in Richtung 55,25 USD könnten folgen, bevor dort der Aufwärtstrend der Vortage wieder nach oben schieben sollte. Anschließend biete sich Spielraum bis 61,75 USD. Abgaben unter 55,25 USD könnten die Rally alternativ bereits wieder gefährden. (08.01.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu



mehr >