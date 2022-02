Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent startete gestern einen neuen Rallyversuch, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Doch die Marktteilnehmer seien an der markanten Widerstandszone bei 93,00 USD gescheitert. Dort sei der Ölpreis sehr bärisch abgeprallt und es sei ein starker Rücklauf zurück an den EMA200 im Stundenchart gefolgt. Durch diesen Verlauf sei im Tageschart eine bärische Kerze entstanden. Die Bullen könnten nun Probleme bekommen.



Aktuell notiere der Ölpreis im Stundenchart knapp unter dem EMA200. Die Bären würden also Druck aufbauen. Im Tageschart könnte heute die steile Aufwärtstrendlinie gebrochen werden. Ein handfestes Verkaufssignal würde dort nach einem Tagesschlusskurs unter 90,00 USD entstehen. Anschließend dürfte der Ölpreis bis 86,71 USD fallen. Im Stundenchart wäre noch ein Zwischenkorrekturziel bei rund 88,00 USD ableitbar. Ein kleineres Kaufsignal würde oberhalb von 91,68 USD entstehen. Ein bullisches Zeichen wäre ein Anstieg über 93,00 USD auf Stundenschlusskursbasis. (11.02.2022/ac/a/m)





