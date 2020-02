Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich an den Vortagen wieder moderat nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe der mittelfristigen durchbrochen werden können, sodass der Kursverlauf die Hürde bei 56,55 USD erreicht habe.



Nach einem bereits erfolgten kleinen Pullback auf den gebrochenen Abwärtstrend sei die Chance gegeben, die Erholung auszudehnen. Wenn es nochmals klar über 56,55 USD hinausgehe, werde eine Erholung bis in den Bereich 58,50 USD möglich. Alternativ müsse bereits unterhalb der 55,50 USD mit einem Rückfall in Richtung 54,50 USD gerechnet werden. (14.02.2020/ac/a/m)



