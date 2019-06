Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Dienstag wieder klar nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es ausgehend von 60,23 USD zu einem Bruch des mehrtägigen Abwärtstrends gekommen.



Würden sich Anschlusskäufe zeigen, welche Brent auch über 62,82 USD führen würden, werde der Weg in Richtung 63,81 USD relativ frei. Erst der klare Ausbruch über diese Hürde sowie den mittelfristigen Abwärtstrend biete dann größeren Spielraum für die Bullen. Im Bereich der 62,82 USD bestehe jedoch jederzeit die Gefahr, nochmals in Richtung 60,23 USD zu rutschen. Unterhalb der 59,42 USD wären auch größere Abgaben möglich. (19.06.2019/ac/a/m)



