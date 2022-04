Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent setzte die Erholung auch an den Vortagen fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei sei es zu einem Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend gekommen.



An der Hürde bei 114,80 USD würden die Notierungen zunächst leicht abdrehen und könnten einen Pullback bis 110,00 USD einleiten. Zunächst stütze jedoch noch der Aufwärtstrend der Vortage. Gehe es darüber über die 114,80 USD hinaus, öffne sich der Weg bis in den Bereich 123,72 USD. Abgaben unter 110,00 USD seien aus Sicht der Bullen zu vermeiden. (19.04.2022/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.